台南市回社慈善會21日在北門國小頒發獎助學金，共有台17線沿線17所國中小，88位弱勢學生受惠。回社慈善會理事長莊戊群說，雖然每人1800元的金額看起來不多，但希望能實際幫助到弱勢學生購買文具、書籍等及在校內的雜支費用，讓他們能全心投入學習，翻轉人生，場面溫馨。

台南市回社慈善會成立已經有26年時間，當初以「回饋社會」為目標而命名，目前有近百名義工、2000多位會員，透過善心人心的小額捐助，投入急難救助、長期救援、房屋修繕、捐血、愛心待用餐等義舉。

莊茂群表示，回社慈善會往年在弱勢學生的照顧上都是與家扶中心合作，後來從某位校長口中得知，南市沿著台17線的學校，因為是沿海地帶，有許多需要幫助的學生，因此改變方式，希望能幫助17線沿線學校的弱勢學生。

莊茂群說，原本因經費有限，僅能提供5所學校將助學金，近年來計畫獲得越來越多人熱烈響應，因此將捐助學校增加到17所，這次受益的共有88位弱勢學子，每人1800元，一共發出15萬8400元，獎助金委由校方保管，這些學生若有文具、書籍需求，或者校外教學、畢旅費用都可由此筆善款支出，落實生活照顧。

(中時 )