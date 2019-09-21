透過IP授權，讓故事文本成為驅動影視等文化經濟的關鍵動能！文化部21日舉行年度「出版與影視跨產業媒合會」，推薦30部具改編潛力的入選作品，吸引16家橫跨影視製作、版權、遊戲產業界代表參與。

入選作品題材涵蓋劇情、愛情／言情類、懸疑/推理、奇幻/科幻、恐怖/驚悚等，文體則以長篇小說為主，如藉國標舞與人魚童話描述一段關於愛情、追求、選擇的女性自省故事《人魚紀》；以房地產操作為主題，描述政商私相授受、財色利誘、鑽營漏洞等黑暗面故事的《鬼魅豪宅》；以日治時期為背景，探討女性情誼的作品《花開少女華麗島》與《花開時節》等。

推薦改編劇本書遴選委員、七十六號原子董事總經理楊志光表示，IP投資、再利用者注重的3大特質，包括粉絲基礎、可系列化的延展度、IP本身獨特性，在許多作品中都可見，是一個好的現象；另一遴選委員李金蓮則發現，入選作品中有許多年輕作家，在作品類型上找到自己的路，對作品的研究也很扎實。

遴選過程中委員們具有相當高的共識，都期待精采、具生命經驗深度的好故事出現，透過跨界合作放大作品價值，帶動文化工業鏈發展越趨成熟。

文化部彭次長俊亨表示，因應時代及產業模式改變，出版IP的未來必須導入產業生態，推動IP多元授權，讓文本成為文創業的故事後勤，並將相應制度與法規建置完備，點燃產業量能，是文化部重要政策方向。

文化部自106年推出「出版與影視跨產業媒合平臺」，每年選出具跨產業改編可行性潛力作品，透過媒合會將原創文本導入影視、動畫、劇場、遊戲等多元產業，106至107年共促成《劍魂如初》等8部作品與影視接軌。本次獲選書籍將於10月16日起開放相關業者預約，並於11月12日至14日搭配台北電視內容交易及創投媒合會，舉行一對一出版及影視跨產業媒合會，促成雙方版權代表進一步洽談合作。

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