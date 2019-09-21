中國在國內打造龐大的人臉辨識系統引發西方國家對人權與隱私的關注；如今印度也打算設置世界規模數一數二的人臉辨識系統，以彌補警力不足之處。

印度總理莫迪（Narenda Modi）政府將於下月開始招標，藉由在全印度各地的監視器來蒐集，打造一個能集中臉部辨識資料的系統。系統還將連結從護照到指紋等一切記錄的資料，以協助警方尋找罪犯、失蹤人口及無名屍的比對。

莫迪政府表示，此舉是為彌補警力不足；印度是世界警力不足最嚴重的國家之一，平均724名公民才能配得1名員警，遠低於全球平均。印度政府打造人臉辨識的計畫對業者是一大利多，市調公司TechSci Research估計，印度的人臉辨識市場到2024年底前將成長6倍達43億美元，快與中國不相上下。

但這項計畫在缺乏保障隱私資料相關法案的印度引發關切，尤其印度在取消查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）省自治後為避免引發暴亂，過去7週關閉了網際網路。

非營利組織「網際網路自由基金會」（Internet Freedom Foundation）執行長、在新德里執業的律師古普塔（Apar Gupta）說：「我們是唯一缺乏資料保護或隱私保障法案，就要設置這類系統的民主國家，這好像是給大舉蒐集未受保護資料的業者一個淘金機會。」

去年在旁遮普（Punjab）省率領一個打擊組織犯罪單位的基紹爾（Nilabh Kishore），在設置一套能連結全旁遮普省各警局資料的系統後，成功打擊黑幫。

現擔任印度與西藏邊防警局副督察長的基紹爾說：「能辨識罪犯的系統是無價之寶，人臉辨識是一有力工具，只不過使用者的意圖也很重要。你可以善用科技，但若意圖不良，科技就會成為幫凶。」

印度新創企業Staqu科技公司已為8間地方警局開發臉部辨識裝置，公司執行長拉伊（Atul Rai）表示，印度在攝影機品質上仍不如中國，將難以達到原訂藉由系統整合進而辨識所有人的目標。

拉伊說：「這套系統若想符合政府的計畫，那就應該是一個類似中國的系統。當要使用科技監視民眾時，所有強國都希望能像中國一樣，即便西方國家也不例外。」

(中央社)