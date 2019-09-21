移民署行動列車下鄉，關懷新住民家庭生活狀況。（移民署提供／李金生金門傳真）

金門新住民第2代子女謝嘉玲、董明晉同學，分別遭逢罹患罕見疾病，父親驟然離世的困境，但2人仍努力同學，在2016年獲得總統教育獎。移民署金門行動列車今（21）日下鄉關懷，勉勵2人再接再厲，開拓自己的美好前程。

金門縣服務站行動列車第1站訪視越南籍新住民吳麗君女士，吳媽媽遠從越南嫁到金門已經10餘年，她的女兒謝嘉玲於國中時診斷出罹患罕見疾病─高安氏症，眼睛因動脈血管發炎傷及視神經，視力嚴重受損，在媽媽與爸爸的細心照顧之下，嘉玲仍不畏病痛勤奮向學，並在2016年榮獲總統教育獎。

吳媽媽表示，女兒的求學之路雖然困難重重，但仍樂觀積極面對，讓她感到驕傲，嘉玲也在今年升讀大學，希望她能好好享受美好的大學生活。

關懷列車第2站前往大陸籍新住民林萍女士的住家，林媽媽在2003年嫁到金門，夫妻感情甚好，但另一半在2007年病逝，她兼職多份工作，一肩扛起家計，辛苦撫養當年只有3歲大的兒子董明晉，而明晉也沒有辜負母親的苦心栽培，品學兼優的他在2016年榮獲總統教育獎，並在2017年透過學校參與移民署「新住民子女海外培力計畫」，回到母親家鄉進行文化交流體驗。

林媽媽開心表示，明晉除了課業的優異表現外，對音樂也有濃厚的興趣，現在是學校的管樂社團成員，言談中洋溢欣慰心情。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，隨著婚姻移民的增加，金門新住民已逾2700人，新住民家庭占總戶數的15％，移民署為落實移民輔導政策，除提供新住民更優質的服務，也將其子女納入關懷網絡，持續推動「新住民子女海外培力計畫」，期待新2代子女利用自身的優勢，為臺灣走向國際注入新能量。

(中時 )