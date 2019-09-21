108新課綱強調培養學生核心素養，閱讀素養是很重要一環，台南慈濟高中深耕3年的多元選修課程《走讀府城》，授課教師吳宗原將抽象「同理心」以文字力呈現，指導學生參加安平開臺天后宮「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，連3年獲得優選、佳作、入選之學生總計數10位，今年更一口氣達20人。

吳宗原將抽象「同理心」以文字呈現，透過參加命名、標語、攝影文學等競賽，體驗在地文化關懷情感，同理先民生活日常，訓練學生語文創意思考，提升學生文字符碼的應用能力。

為了讓學生融入在地文化，他也常利用假日或課餘穿梭在府城的人文地景，並指導學生對外參加文化競賽。

吳宗原說，他自己從2015年參加安平開臺天后宮「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，獲得大專社會組優選後，即以此競賽作為《走讀府城》課程學習檢核標準之一，連續3年指導學生參賽，學生已蟬聯3屆國高中組優選，分別為106年林沛岑、107年吳安麒、108年郭宥杰與洪姿文，3年來獲得優選、佳作、入選之學生總計數十位，今年達20人。

《走讀府城》課程訪查府城在地特色，除了古蹟古廟老建築，許多人文地景及巷弄故事都是學習重點，吳宗原認為，教師不應窄化教育的視野，學習更不僅侷限於在教室、在講台，108課綱方向即是「多元創意，適性發展」。

吳宗原希望，透過學生在課程的學習成果，讓其他老師及家長尊重不同領域的專業，也讓學生找到自己的特色。

(中時 )