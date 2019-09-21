中信兄弟招牌球星「恰恰」彭政閔29日引退戰在即，下周就是退休周，於台中洲際球場先後對決統一獅、富邦悍將共5連戰，而獅隊總教練劉育辰將會安排本土最多勝投手「嘟嘟」潘威倫在下周作客洲際時先發，兩位「美和幫」學長、學弟將最後一次於球場上對決。

彭政閔是中職史上唯一「兩千安、兩百盜、百轟」的強打者，而潘威倫今年更是以142勝成為台灣職棒史上隊多勝的投手，兩人在美和中學時就是學長、學弟，進入職棒後也常在場上對決。彭政閔生涯對戰潘威倫打擊率高達3成83，其中敲出6支全壘打不過都是在兄弟象時期，而近幾年在中信兄弟後，45打數僅被嘟嘟三振1次，彭政閔打擊表現佔了上風。

而下周統一獅本季最後對戰中信兄弟的系列戰，潘威倫按照正常輪值會於洲際球場先發，也是「恰嘟」兩人的生涯最終對決。不過由於已是季末，再加上統一獅確定無緣季後賽，因此劉育辰會視情況安排潘威倫的投球局數。

劉育辰表示，「嘟嘟一定還會再跟恰哥對決，不過嘟嘟今年已經破本土最多勝，明年完整賽季再把紀錄堆高比較有意義，若下周先發狀況不穩也可能提退場，影響到健康反而會得不償失。」

(中時電子報)