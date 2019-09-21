彰化地檢署檢察長徐錫祥（左起）、高檢署王添盛檢察長到場關心幸運草市集，並頒發感謝狀。（主辦單位提供）

甦心歡樂song活動現場參賽報名踴躍。（主辦單位提供）

彰化地檢署、財團法人臺灣更生保護會及彰化縣中小企業榮譽指導員協進會主辦的2019「遇見幸福‧分享愛」幸運草市集與甦心歡樂Song活動，21日在彰化縣政府廣場隆重登場，參與民眾在市集中購買實用又好吃的物品，一起歡樂做公益、搶答換大獎，歡笑聲洋溢整個會場。

台灣高檢署王添盛檢察長、彰化地檢署徐錫祥檢察長率葉建成襄閱主任檢察官、陳啟全書記官長以及矯正署彰化監獄黃坤前典獄長、彰化看守所吳永琛所長等都出席與會共襄盛舉，除慰勉同仁辛勞外，並穿梭攤商間溫暖垂詢與惠顧，以實際行動鼓勵更生朋友。

身兼更保總會董事長的王添盛表示，每個聖人都有過去，每個罪人皆有未來；為協助誤入歧途的更生人回歸社會，更保會長期致力於輔導更生人開創事業，並促進更生人與社區的對話及再融合，協助創業更生朋友行銷事業產品。

王添盛說，更生市集是其中一種方式，活動名為「幸運草」市集，以此植物隱身於草叢，雖微小柔弱、平凡而不起眼，但卻能引領發現者，照見平凡中的幸福，生活中的喜悅，也藉此表達對更生人或家庭重生的祝福與期盼。

活動有歌唱比賽、魔術表演、有獎徵答、幸運草市集、監所自營產品販售及「愛的主題曲」更保「希望之歌」創作發表會並有法律扶助、勞工權益、婦女保護、創業諮詢等公益宣導攤位。

其中中「愛的主題曲」更保希望之歌創作發表，為監所內外2場次的「微光中分享愛─愛的主題曲」歌詞徵件活動，邀請視障鋼琴詩人王俊傑分享生命故事講唱會，分享自身生命故事，引發更生朋友共鳴後創作歌詞，在34件投稿作品中，經3位評審選出「荒蕪中的北極星、少年長笛、阿母的所在、用溫柔包裹、放手後的幸福」5件歌詞作品，再由王俊傑譜曲，並邀5位視障歌手共同演唱，在今天活動中首次發表，視障歌手真情流露詮釋五位更生朋友的作品，溫柔的歌聲感動現場所有觀眾。

(中時 )