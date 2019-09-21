防城港市是大陸唯一與東盟海陸河相連的門戶城市，地處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈的結合部，是大陸地區內陸腹地進入東盟最便捷的海陸通道，與越南最大特區芒街僅一河之隔，擁有5個國家級口岸，其中東興口岸是陸路邊境第一大口岸、沿海主要出入境口岸之一。

東興口岸位於防城港市管轄的東興市的繁華市區，在北侖河與越南哥龍河交彙處，相距越南芒街口岸僅100米，是大陸唯一與越南海陸相連的國家一類口岸，是通往越南和東南亞最便捷的通道之一。經過近20年的建設，東興口岸已初具規模，出入境人數在全國陸路邊境口岸中一直位居前列，通關日流量高峰值達4.6萬人次。據統計，2018年經東興口岸出入境人員累計為1218.95萬人次，同比增加22.65%；出入境車輛累計為47056輛次，同比增加30.46%；進出口貨運量累計為43.77萬噸，同比增加15.16%。東興口岸出入境人數在廣西各邊境口岸中位居第一，隨著大陸—東盟自由貿易區的建立，東興作為國家重點開發開放試驗區，東興口岸在對外開放大局中將發揮著越來越重要的作用。

（東興口岸）

防城港是面向東盟的國際大通道，區位優勢明顯，制定出台了支持台資企業發展的23條政策，已吸引7家台商入駐防城港產業園，意向總投資約136億元。為了培育人才，園區新增桂台青年創業就業服務中心，為防城港產業定位以及台資企業發展分析利弊，為新駐台企提供更直接充足的服務。廣西翔隆科技有限公司王成龍經理接受采訪時介紹，防城港產業園為支持高科技產業發展，提供租金補貼、稅收減免、用電用氣價格優惠、優先保障台企用地等優惠政策，在公司創業期間給予最直接有效的幫助，吸引台資企業落戶防城港產業園。

（防城港市桂台青年創業就業服務中心）

防城港高新技術產業開發區以培育和發展高新技術產業、戰略性新興產業為主要任務，聚焦發展新一代信息技術、生物醫藥、新材料、先進制造等四大新興產業，加快培育發展現代服務業，構建“4+1”新型產業體系。高新區做了大量工作推動產業園建設發展和項目開工建設，取得了一定的工作成效。

防城港兼具了邊關、港口的區位優勢，還擁有大自然的饋贈的生態美景。隨著國家“一帶一路”的實施，從國內走向世界的經濟之路將快速開放，防城港的優勢更為凸顯，全新的港灣規劃更讓這個城市展現出巨大的活力。

(中時電子報)