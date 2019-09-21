林口區公所21日起在展悅CEO舉辦「搜神記」特展，陳列在地戲曲軒社影像與文物。（吳亮賢攝）

「樂林園」第9、10代子弟帶來精彩的北管排場演出。（吳亮賢攝）

此次展覽訪問近500位軒社子弟，展出其中的菁華影像與軒社文物。（吳亮賢攝）

市議員蔡淑君說，要藉由子弟戲文化節系列活動，打造林口的一區一特色。（吳亮賢攝）

林口區公所21日起在展悅CEO舉辦「搜神記」特展，為一年一度「子弟戲文化節」揭開序幕，除了展出在地戲曲軒社影像與文物，現場還有卡漫風創作的竹林山觀音寺十八手觀音，呈現新舊交融的戲曲及宗教文化，打造屬於林口的一區一特色。

早年台灣農村社會，各村庄會自行籌組南、北管或戲團，在廟會慶典時表演，聯繫村里情感與向心力，由於成員皆為男性，因此被稱為「子弟戲」，在林口已近百年歷史，至今共有9大軒社。

今(21日)「搜神記」特展開幕典禮上，林口區長劉淑芬、市議員蔡淑君皆到場參與，現場則有「樂林園」第9、10代子弟帶來精彩的北管排場演出，展現在地軒社的活力與精神。

林口區公所指出，此次展覽訪問近500位軒社子弟，將其中的菁華影像與文物一併展出，還有藝術家以卡漫風創作的竹林山觀音寺十八手觀音，及在地佛像雕刻名師李昆忠的作品「西秦王爺」和「田都元帥」。

區長劉淑芬表示，搜神記文化展即日起至10月6日在展悅CEO展出，25日將舉辦北管文化高峰論壇，10月5、6日則為竹林山觀音寺文化節主活動，歡迎民眾闔家參加。

市議員蔡淑君說，藉由子弟戲文化節系列活動，除了傳承在地文化，更要將它發揚光大，打造林口的一區一特色。

(中時 )