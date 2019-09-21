台中市第5屆市長盃原住民族籃球錦標賽，21日於東山高中展開為期2天賽事，今年特別結合原住民傳統射箭活動，吸引共70隊參賽較勁；開球儀式以傳遞圓球（籃球）代表族群融合，並舉弓射箭象徵傳承傳統文化，體現力與美的結合。

市府原住民族事務委員會主任委員林益陸表示，市長盃籃球賽每年皆吸引來自全國的原住民籃球好手報名，今年活動採納山地原住民議員林榮進提議，納入原住民傳統射箭，期盼永續傳承這項族人傳統技藝，帶動部落族人運動風潮。

原民會指出，台中市和平區有泰雅族原鄉部落，都會區更有來自各地的阿美、泰雅、布農、賽德克、鄒族、排灣族、魯凱族、卑南族等族，原住民長期生活在大自然，練就一身健壯的身體，族人離開原鄉到都市發展，包括生活、教育、文化、就業等均得重新開始。

林益陸強調，市長盧秀燕相當重視原住民文化及的各項發展與權益保障，也希望將台中市打造為「運動城市 健康之都」，積極推動多項運動，提倡國民運動健康風氣，並拉近城鄉差距。

(中時 )