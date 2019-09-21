今年全國績優文化志工銀質獎江多里（右），接受市長黃敏惠（中）授證博物館市民研究員。（廖素慧攝）

廿二歲林玟圻（左）、八十五歲廖慶雄獲授證為嘉義市博物館市民研究員。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局培訓「博物館市民研究員」，有38人通過受訓，21日由市長黃敏惠授證，研究員從22歲到85歲跨越7個世代，各有專長，從不同角度、視野去了解及觀察這座城市的變遷及發展。

76歲江多里是嘉義家職主任退休，當志工已15年，精通日文，是故宮南院、嘉義市文化局等單位的資深志工，今年榮獲全國績優文化志工銀質獎，如今再獲授證博物館市民研究員，退休生活多彩多姿。

85歲廖慶雄是嘉義農專畢業，嘉義縣農會獸醫師退休，自學日文有成，屢次擔任市府日語通譯，他運用日文能力專注於日據時期的嘉義市文獻資料研究，以期發現那個時代被遺落的城市風貌。

22歲林玟圻讀中山大學社會學系，家住嘉義市文化局旁邊，從小參加社區走讀文化活動，對這座城市記憶、想法，他認為嘉義市是「產業鐵道城市」，受鐵道、林業影響很深遠，鐵路高架化後對嘉義市景觀又是大改變。

黃敏惠表示，嘉義市要串聯祥太文化館、愛木村、嘉義市立博物館、市立美術館、史蹟資料館以及許世賢博士紀念館等6座城市博物館，讓大家知道嘉義市文化絲路的願景

，博物館市民研究員要當說故事的人，把這座城市的故事說給更多人知道。

文化局即日起至10月6日在市府一樓大廳公共空間展出「愛上嘉義市博物館的一百種方法」特展，歡迎參觀。

(中時 )