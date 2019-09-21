欽州，處於廣西北部灣經濟區中心位置，是大西南最便捷的出海通道。欽州市是“一帶一路”南向通道陸海節點城市，擁有大陸-馬來西亞欽州產業園區（簡稱中馬欽州產業園區）、廣西欽州保稅港區等多個國家級對外開放平台，是一座正在崛起的新興港口城市。

國際物流樞紐——欽州保稅港區

欽州保稅港區是大陸西部沿海唯一的保稅港區，是大陸距東盟最近的保稅港區，地處西南經濟圈、華南經濟圈、東盟經濟圈的結合部，背靠大西南，面向東南亞，規劃面積10平方公裡，主要布局碼頭作業區、保稅物流區、保稅加工區和管理服務區4個功能區，深水岸線約4.6公裡，規劃建設集裝箱泊位10個。欽州保稅港區是全國唯一列為整車進口口岸的保稅港區，享受保稅港區保稅、退稅、免稅等特殊優惠政策、以及廣西北部灣經濟區開放開發等優惠政策，成為政策的高地。

（欽州港保稅港區外貿碼頭）

打造三位一體新城市 出台眾多優惠政策吸資吸才

中馬欽州產業園區是一個集工業、商業、居住三位一體的產業新城，是中外政府合作建設的第三個國際園區。目前，園區注冊企業超過360家，共引進產城項目140多個，總投資超過1000億元人民幣。中馬欽州產業園區管委會副主任莫福文在接受采訪時介紹了園區開發建設、優化營商環境、園區對台資企業優惠政策等情況，並表示中馬欽州產業園區計劃將園區內的海峽兩岸產業合作區欽州產業園打造成為台灣優勢產業集聚區、台商國際產能合作先導區、台商高質量生活服務區，期盼更多的優質台資企業入駐園區。

（中馬欽州產業園區）

“雙送”政策留人才

中馬欽州產業園區重大項目之一便是扶貧創業小鎮，是為了解決當地老百姓和高端人才就業崗位和固定住所問題，助推當地扶貧搬遷工作，解決產業園區技術用工問題。該項目總投資超過40億元人民幣，總建築面積約154萬平方米，包括安置住宅以及相關配套設施。小鎮推出“雙送”脫貧保障模式，優先安排貧困地區大學生就業（送工作），對在園區工作滿10年的員工提供住房（送房子）。 這樣既解決了貧困勞動人口的就業和居住問題，又為入園企業解決用工問題，為產業園區集聚人口和吸引留住人才。

（中馬欽州產業園區特色扶貧小鎮規劃圖）

欽州依托國家優惠政策、邊境區位以及生態資源優勢，引進大批外資企業和人才、技術，已由昔日的西南邊陲發展為面向東盟開放合作的前沿和“橋頭堡”，更是21世紀海上絲綢之路的重要節點。

(中時電子報)