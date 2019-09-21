國民黨總統參選人韓國瑜21日到屏東竹田鄉天使花園進行產業參訪，期間他表示台灣早就沒有所謂的深藍深綠鐵票區，聰明的台灣人只會支持做事的人與政黨，因此絲毫不畏懼踏進綠軍大本營，此外還要中央不要將外交困境卸責於一國兩制。

「台灣人民越來越中立！」高雄市長韓國瑜在獲國民黨提名為總統參選人後，首次踏入深綠的屏東縣，許多媒體好奇韓如何瓦解綠營鐵票倉，對此他認為，台灣現在沒有絕對的深藍深綠，去年的縣市長選舉已民心思變，不然他不會在大家所稱的綠地高雄市選上市長。

他說，不論政黨、政治人物，只要做得好，人民都會給機會，反之，無做為就是讓他下台，去年高雄市長選舉就是個好例子，因此呼籲從事政治活動的工作者，台灣人已經越來越聰明，不要鬼混。

他還說，台灣現在處在非常危險的狀態，1個禮拜斷2個邦交國，很多人民都在吃苦，執政3年半的民進黨要提出辦法，而不要把問題都丟到藍綠惡鬥，沒有什麼深綠深藍，整個台灣已經越來越中立。

「政府將外交困境推給一國兩制是卸責！」對於外交困境，韓國瑜不僅認為政府不能將問題丟給藍綠惡鬥，更不能卸責於一國兩制，韓國瑜說，總統府指出中國大陸用外交手段脅迫我們接受一國兩制的理論非常荒謬。

他說，馬英九政府執政8年，什麼時候接受一國兩制，過去沒有、現在沒有、未來也不會有，蔡政府把外交困難、挫折歸納於一國兩制是將複雜問題簡單化，且有推卸責任之嫌，這是非常嚴重的事情。

他強調，外交部這幾年做的工作到底有沒有到位，有沒有認真執行外交政策、外交任務，才是重點，另外兩岸關係是和緩的還是劍拔弩張的，處理事情一定要對症下藥，絕對不要都把問題推給一國兩制，因為中國大陸也有對馬政府打壓外交。

他指出，現在台灣相對中國大陸，力量是小的，所以我們應該運用智慧、愛心、自由、民主、生活方式等，與大陸交流、緩和關係才是負責任的。

(中時 )