新北衛生局於921「國際失智症日」，在捷運淡水站廣場舉辦「銀光時尚派對園遊會」，活動現場下著小雨，仍澆不熄民眾參與園遊會熱情（戴上容攝）

新北衛生局於921「國際失智症日」，在捷運淡水站廣場舉辦「銀光時尚派對園遊會」，活動現場下著小雨，仍澆不熄民眾參與園遊會熱情（戴上容攝）

為營造失智者的友善居住環境，新北衛生局於921「國際失智症日」，在捷運淡水站廣場舉辦「銀光時尚派對園遊會」，會場有彩妝、認知圖書館、闖關遊戲等22個有趣攤位，邀請民眾加入照顧失智症的「獅子軍」志工行列，讓失智症關懷照護深入社區。

昨日活動現場雖下著小雨，仍澆不熄民眾參與園遊會熱情，會場設有筷子夾取小物、音樂遊具、命運轉盤等22個攤位，趣味十足，民眾笑聲連連，其中最受長者青睞的是「時尚彩妝」，透過化妝鍛鍊失智者大腦活性，預防、改善失智症狀，民眾體驗後表示「真是不一樣的園遊會」。

新北衛生局副局長高淑真表示，衛生局8月成立「獅子軍」志工團，昨園遊會中也特別設立招募攤位，號召大家加入照顧失智者的行列，志工透過「失智友善天使基礎課程」課程培養失智照護知識後，將安排到居家附近的失智據點，陪伴長輩活動、職能治療，讓關懷能量深入鄰里。

高淑真說，新北市65歲以上人口已達56萬，約有4萬位失智長者。失智症狀常被誤認老化現象，因病情不可逆，等到發現不對勁時才就醫，往往都已太遲；雖然失智症無法治癒，但透過陪伴，可以減緩失智的症狀。

(中時 )