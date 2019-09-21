見證台灣好品牌凝聚的力量，公視表演廳將於21、22日播出「松煙」雲門在池上的演出，這場轉播集結公共電視、雲門舞集、台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會等，長年深耕各領域的台灣好品牌一起捲袖耕耘這塊土地的成果。

2018年「池上秋收稻穗藝術節」十週年，雲門舞集演出林懷民經典舞作「松煙」，公視表演廳轉播團隊當下也錄製雲門舞者以百頃翻飛稻浪為背景，御風起舞的絕美影像。

持續十年主持秋收稻穗藝術節的曾寶儀說，池上這個舞台是全世界罕見的有機劇場，演出最重要的工作人員就是大自然，從製景到打燈，老天爺一手包辦，昆蟲、燕子飛過成為臨演，特效有雨有風，給人驚喜。

老天爺也給公視許多挑戰。30人團隊、7架攝影機繞過南台灣，再轉抵池上，卻發現三度場勘決定下來的轉播車停放地點在連日大雨後，土壤鬆軟，泥濘一片，25噸轉播車無法平衡停放。池上農友找來大吊車與鋼板，才讓高畫質轉播車免於深陷泥淖的風險。

林懷民也感謝台灣好基金會和250位池上義工，帶給雲門一個萬分獨特的舞台。遠山浮雲，稻浪翻飛，舞者成為大自然的一部份，秋風瑟瑟，舞者裙翼飄蕩，讓「松煙」有了絕美的新面貌。

台灣好基金會柯文昌董事長夫人陳啟蓓也向池上獻上三個感謝，一是感謝池上天地大美，給了秋收最美麗的舞台；二是感謝池上鄉親願與台灣好攜手，用藝術滋潤池上土地；三是感謝雲門到池上，也把池上帶到世界。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，11年來與台灣好基金會合作，讓農民體會到原來愛護環境，讓它維持不變，比其他事情更重要。

(工商 )