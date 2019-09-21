參與慈濟醫學年會貴賓在台中慈濟醫院大廳辦理報到。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

慈濟醫學年會適逢921地震20周年，台中慈濟醫院大廳展出921相關海報與影片，吸引民眾目光。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

慈濟醫療與學術團隊在慈濟醫學年會共聚一堂，進行2天的學術交流。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

衛生福利部長陳時中應邀在慈濟醫學年會演講。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

慈濟醫學年會與會人員大合照。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

第3屆慈濟醫學年會21日在台中慈濟醫院舉行，為期2天的學術交流以「為生民立命、醫學人文愛」主題。衛生福利部長陳時中應邀演講，並說明醫護政策，其中「醫師勞動權益保障法制化作業」、「醫療糾紛處理改革目標」項目將朝改善醫護過勞、營造安心執業環境等方向努力。

陳時中演講說明「台灣衛生政策推動方向」，分享衛福部推動「長照2.0發展高齡全程照顧」、「分級醫療強化社區照護體系」、「病人自主權利法」與「提升緊急醫療護體系與網絡」的努力成果。其中與醫界相關的「醫師勞動權益保障的法制化作業」、「醫療糾紛處理改革目標」特別受與會人士矚目。

陳時中指出，公立醫療院所除外的住院醫師自9月1日起適用勞動基準法，醫院因此衍生排班費用成本，未來將計入健保總額，以達到醫院管理與醫師保障平衡。

陳時中也談到，醫療糾紛處理列為改革一大目標，重點不在減少訴訟與降低費用，而是醫療改革，希望建立一套不同於目前的處理模式，及時填補病人損害，促進醫療照護體系健全發展及醫病關係和諧的三贏目標。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，慈濟體系醫院醫護人員、醫技與大學等研究團隊逾600人齊聚一堂，吸收醫療新知也發表研究成果相互交流，落實大會「為生民立命、醫學人文愛」主題，為提升大眾更有品質的生活而共同努力。

慈濟醫學年會開幕大會適逢921地震20周年，台中慈濟醫院1樓展出相關海報、影片，不少與會人士見證震災導致大地與災民傷痛，憶及當年投入救災往事。

基金會副總執行長林碧玉以「莫忘那一年」為題，娓娓道來證嚴法師當年率領慈濟人投入救災、建設大愛屋、援建校園過程，藉此注入防災意識，提醒大家居安思危，建立重視災害、預防災害的觀念。

第3屆醫學年會也關注長照政策與素食議題，第二天議邀請學者、專家分享國內外長照具體做法，也提供醫界、學界不同領域多篇素食研究與營養論文。

(中時 )