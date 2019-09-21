台中市「創意台中」文創設計展演活動， 21日在審計新村、范特喜聚落登場，今年以「BETTER TOMORROW」為主題，規劃系列主題策展、戶外裝置及講座等精彩活動，並推出11戶創意主題展間，展現貼近生活的文創產業魅力，好看、好玩，又好逛！

「創意台中」21日在審計新村由「黑角舞團」以創意街舞揭開序幕，文化局副局長施純福、勞工局長吳威志及立委黃國書、市議員李中等人與會。活動邀請在地的小林煎餅以著名的瓦煎燒推出創意客製化的雷雕煎餅，相當吸睛，將展至10月6日。

台中市文化局副局長施純福表示，台中創意無限，文化局秉持著重文創、搭平台、接地氣及文化財等理念，扶持在地文創業者，建構出富市台中、新好生活，歡迎民眾前來參與這場文創盛會。

16天活動期間推出一連串精彩展演，除展覽，邀請美學經濟大師詹偉雄、插畫家阿焦等大師級陣容舉辦交流講座，假日推出親子共樂的市集、串小巷電影院、DIY體驗等活動，展現台中文創的新體驗，是大小朋友逛街採購的好所在。

(中時 )