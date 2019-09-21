地方各界攜手反毒，打造無毒家園。（何冠嫻攝）

無毒家園親子同樂探索營，將反毒教育向下扎根。（何冠嫻攝）

全國無毒家園的最佳典範 苗栗扎根反毒教育

近年來新興毒品氾濫，常偽裝成糖果、飲料等，誘使青少年施用毒品陷入成癮的危機，苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心扎根毒品防制教育，除辦理反毒行動車深入社區、校園、火車站等地，21日更辦理無毒家園探索營，扎根家庭教育。

苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心今年在頭份尚順廣場，設置為期2個禮拜的反毒行動博物館展覽，並派遣反毒行動車與講師，深入社區、校園、宮廟、火車站等地進行毒品防制宣導。

法務部保護司長黃玉垣、副縣長鄧桂菊、衛生局副局長莊素玲、毒衛中心主任涂麗秀等人，21日為「藥你知道．毒蘋果的秘密」無毒家園親子同樂探索營揭幕，以寓教於樂的闖關活動，增進親子互動並傳遞識毒、拒毒、防毒等相關知識。黃玉垣更讚許苗栗各界齊心反毒，堪稱全國無毒家園的最佳典範。

涂麗秀表示，預防重於治療，尤其新興毒品氾濫，除建置反毒網，更培育縣內村里長成為反毒種子，深入社區關懷民眾嚴正杜絕毒品危害，攜手民眾建立無毒家園。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )