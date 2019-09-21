五天喪失兩邦交國，國民黨總統參選人韓國瑜今日表示，蔡政府將所有問題全怪罪於中國大陸施壓。但是台灣的外交困境就是在於兩岸問題無解，所以他要「七問」蔡英文總統，能保證不再斷交嗎？
一問:連續斷交就是「捍衛主權」嗎？
二問:罵中共能解決斷交危機嗎？
三問:民進黨扭曲過去馬總統的「外交休兵」為「外交休克」，現在自己是否「外交休克」？
四問:除了卸責與「幹話」，能保證不再斷交嗎？
五問:不願請教馬前總統如何維持邦交，是否該請教陳前總統如何復交？陳前總統任內斷交九國、復交三國。
六問：自誇「踏實外交」，現在是否變成「踏死外交」？
七問:蔡英文在2016年選舉時曾說，外交不是靠善意，而是靠實力，請問斷交六國靠的是什麼實力？
韓國瑜指出，斷交使全台受害，幹話不行，吵架不行，針對當前外交困境，他提出下述主張：兩岸對話，恢復互信。呼籲朝野共商國是、共赴國難，韓國瑜願意和蔡總統等朝野領袖坐下來談。他當選後，會立即建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。
(工商 )
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