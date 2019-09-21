國民黨日前遭爆研擬「黑英計畫」，吳敦義今天意有所指地表示，自己拜拜祈求神明庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展、老百姓幸福健康，「從沒一句趕快把民進黨打垮，國民黨重返執政；拜拜從沒這樣祈求」。

台中市清水區紫雲巖今天舉辦「台灣寺廟金蘭會」會員聯誼會，韓國瑜、台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台中縣長廖了以等台中藍營及紅黑派要角都到場，在場支持者熱烈歡呼，氣氛團結，韓等一行人約10點40分離去，吳敦義則約莫下午1點半抵達，兩人未碰頭。

吳敦義受訪時對蔡政府執政提出嚴厲抨擊，指華山發生兇殺分屍案，離總統府很近，難道不值得蔡政府好好檢討？蔡英文總統一直在吹牛，說自己是20年來做最好，「對不起喔！20年來她經濟最差！國際關係也最差、斷交的最多」，有什麼好可以吹牛皮的？

吳敦義強調，希望蔡英文多用智慧，不要用嘴巴亂講。無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。國民黨主張九二共識一中各表，是兩岸和平穩定發展的重要基礎，國民黨執政時，兩岸簽署了經濟合作架構協議（ECFA），對國家經濟深具貢獻，當時來台觀光人數更曾1年超過千萬，現在則大幅下降。

吳敦義說，蔡政府近年來用心在鬥爭、清算國民黨，若對國民黨黨產有質疑，大可交給法院處理，怎可用所謂的不合道德法律且不正當的「不當黨產委員會」來處理？完全背離法治國家的作法，希望蔡英文好好檢討。

對於綠營要推動所謂「中共代理人法案」，吳主席也再次表示，「坦白講，蔡英文女士才是天字第一號的中共代理人」，蔡主張無論是明獨或暗獨，都等於以獨引統，可能引來對岸武力統一。

(中時 )