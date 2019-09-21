由鄭秀文、賴雅妍主演的感人電影《花椒之味》，近期導演麥曦茵與飾演火鍋店「蘿蔔」的演員盧鎮業一起上廣播節目宣傳，加上《我的靈魂是愛做的》演員邱志宇，大談電影「如何療癒人生」與《花椒之味》的拍攝內幕，麥曦茵自曝不少人看完電影都和她說哭得很慘，但她自己看完沒哭，反而在鄭秀文一個暖心的小動作讓她哭了。

電影《花椒之味》導演麥曦茵（左）自曝看電影時，因為是自己的作品讓她理性大於感性沒有哭，不過鄭秀文一個小動作卻讓她哭了。（圖／郭岱軒提供）

《花椒之味》導演麥曦茵與演員盧鎮業來台宣傳，近日上了廣播節目《新聞ELEVEN》節目LIVE直播。麥曦茵自曝看電影沒落淚，反而是拍片時有次一整天沒吃東西，自己還在忙看帶，演員和工作人員已經在旁邊烤肉，讓她心酸很想哭，沒想到鄭秀文突然走過來拿了一塊牛排給她，讓飢腸轆轆的她感動掉淚。盧鎮業則透露賴雅妍片中酒後吐真言的戲，當中台詞「為什麼我們已經那麼努力，世界卻沒有變更好？」讓他很感動。

賴雅妍（左起）、鄭秀文和李曉峰在《花椒之味》片中悲痛與父親道別。（圖／華映提供）

麥曦茵在節目中分享如何自生活與生命獲得靈感，在電影中投注濃厚情感，也成功讓三位女演員鄭秀文、賴雅妍、李曉峰互飆演技真情流露。主持人郭岱軒為專訪三刷《花椒》片，則遭到邱志宇爆料看電影時，狂哭掉淚好幾回。

「每個人都會犯錯，也都在等一個能夠原諒自己的人」《花椒之味》片中超多勵志語錄，催淚片段一波波，號稱今年最感動電影，主持人也對導演開玩笑，看到演員們檔期都在比短，尤其影帝劉德華只有「8小時」，全片在「車內」完成，三秒就入戲，和鄭秀文對手戲更是本片一大看點。

(中時電子報)