桃市消防局第四救災救護大隊山峰分隊21日於平鎮區家樂福舉辦擴大防震防災宣導活動，宣導活動主軸為「防患未然，抗震不難」，目的是讓家樂福員工及民眾了解各項抗震防災安全新知，並藉由多元化宣導活動使民眾提升防災意識。

宣導活動於現場會設置多項防災教育宣導攤位，且各宣導攤位都有準備防災用器材及設備，使民眾及消費者均能實際參與防災體驗，了解各項防災知識與技巧；同時於9點21分家樂福將進行大型避難疏散模擬演練，使家樂福每位員工能實際模擬地震發生時之抗震姿勢、疏散路線及集結地點，增強員工災害應變處理能力。

宣導攤位共分為5區：「住警器裝設宣導」、「防溺教育宣導」、「防震教育宣導」、「防災據點宣導」、「CPR救護宣導教學」等有趣及實用的防災宣導攤位讓大家體驗參與。另活動期間不定時進行有獎徵答，各攤位也都有準備豐富獎品，期望藉由這一系列的防災宣導活動與各項的消防體驗，加深民眾及消費者印象，在面對災害發生時，能快、狠、準的做出應變以及預防作為，將防災教育與知能落實於生活中。

第四大隊大隊長戴明杉表示，適逢921震災20年，期望藉由本次主動出擊辦理防震防災宣導活動，能有效灌輸防震知識與技能，強化民眾防災意識；另提醒民眾如遇地震時應牢記抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，才能有效確保自身安全，平時也應和家人討論避難逃生動線及震災後集結地點，確認災後聯繫方式，才能確保自身及家人安全。

(中時 )