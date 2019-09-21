彰化市公所今天舉行「彰化市弱勢家庭學童免費課輔班」開學典禮。（陳杰服務處提供）

彰化市長林世賢主持開學典禮，期勉參加課輔班的同學要認真學習，日後學有所成後找到好工作，協助改善家庭生活。（陳杰服務處提供）

陳杰（中）到場關心參與課輔班的學童時，欣喜發現當年他市長任內受到課輔班幫助的兩名學童已成為成績優異青少年，都考上理想學校，還主動回來加入志工小老師行列幫助學弟妹。（陳杰服務處提供）

陳杰（中）在彰化市長任內首度開辦「彰化市弱勢家庭學童免費課輔班」，這項德政歷經四任市長，仍延續至今，19年來嘉惠數千名學子。（陳杰服務處提供）

彰化市低收入戶暨單親家庭兒童少年課業輔導班，21日舉行開學典禮，為加強照顧弱勢家庭，協助提升其子女學習競爭力，彰化市這項福利政策自2000年開辦至今已有19年，彰化市長林世賢主持開學典禮，期勉參加課輔班的同學要認真學習，日後學有所成後找到好工作，協助改善家庭生活。

林世賢表示，「彰化市弱勢家庭學童免費課輔班」開辦，已將近20年時間，主要是為加強照顧彰化市弱勢家庭子女的課後輔導，尤其現在經濟不景氣，經濟弱勢家庭子女，若要花錢補習，對家長是一大負擔。

林世賢說，公所邀集在縣內就讀大學、高中職的成績優秀學生，擔任「小老師」，到彰化市老人文康中心進行一對一的方式輔導功課，開辦至今成效顯著。一方面讓「小老師」們參與志工服務，貢獻己長投入社會公益，幫助學童；另一方面來參加課輔的小朋友，在課業成績確實也有明顯進步。

他強調，擔任志工小老師，不只是在輔導課業，還可藉此從小朋友的言行舉止中觀察引導，給予正向指導！呼籲正在就讀大學或高中職的有志青年、成績優秀學生，踴躍加入公所課輔志工小老師行列。

前彰化市長陳杰指出，自己在市長任內看到弱勢孩童的問題，因為隔代教養、沒錢補習，只能在家自己溫書，功課有問題無處求助詢問，當時毅然決然開辦免費課輔班，19年來擔任彰化市公所社會課長的孫培富一路和不同市長延續此政策至今，全市有數千名孩童受惠。

陳杰說，彰化市開辦弱勢學童免費課輔班，幫助孩子們培養良好的學習習慣及生活態度，長大成人後才能發揮所學找到好工作、改善家庭生活，他過去在市長任內，還為課輔班辦理校外教學，帶學童住飯店，讓學童從中建立自信心，感覺自己並沒有輸給別人、和別人家小朋友不一樣，他最感到欣慰的是，今天在現場還發現2名之前受到課輔班照顧的學童，如今長大後以學長身分當志工小老師，回饋學弟妹。

林同學指出，國小三年級開始參加課輔班的協助，在國中會考時順利考上彰化高中，因為感念課輔班的協助，決定回來當志工幫助學弟妹們學習。鄭姓市民則說，自己是上班族，周六都要工作，無法兼顧督促兩個孩子的課業，決定送孩子來老人文康中心參加課輔班，小老師們督促孩子的課業及品性，讓她很放心，還能減輕對教育子女的費用負擔，真的很感謝彰化市公所能持續開辦免費課輔班這項德政。

社會課長孫培富表示，彰化市公所專門為弱勢家庭子女開辦的免費課後輔導班，開辦19年來成效非常好，主因是協助指導功課的小老師們，多就讀彰化師大、彰化高中、彰化女中、彰師附工、精誠中學等校的成績優秀學生，加上採用「一對一方式」輔導功課，讓孩子學習成效更好。

(中時 )