高齡90歲的喻姓老翁患有失智症，19日在淡水區淡海路不斷徘徊，民眾報警協助下才得以返家。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水區中正路派出所19日晚上8點許接獲報案，一名疑似失智的老人家在路上徘徊，員警趕赴現場，老翁僅說自己姓名，表示自己下午出門前往淡江大學散步，忘了回家的路，警方在有限的訊息下，幾經比對資料，終於確認老翁身分，護送老翁返家與家人團聚。

警員張緣緣表示，高齡90歲的喻姓老翁患有失智症，19日下午獨自出門到淡江大學散步，晚間8時許在離家4公里處的淡海路迷路，被民眾發現報警協助。

張緣緣說，發現老翁時，他看起來非常疲累，員警們趕緊拿水給他補充，並一邊安撫情緒，老翁只記得自己的名字，經多方比對後，才確認身分及正確的住址，立刻護送老翁返家。

喻姓老翁的妻子表示，丈夫一如往常地到大學散步運動，怎知過了晚餐時間卻沒回來，四處到他常去的地方找尋，仍不見蹤影，所幸有警方協助，才讓他安全回家，她不斷鞠躬道謝，「非常感謝大家幫忙」。

淡水警分局呼籲，年長者外出時應有人陪同，亦可申請「防走失手鍊」快速查詢走失者身分。另警方也與衛生局合作「老人指紋捺印」服務，減少長者走失查明身分不易困擾。

(中時 )