蔡英文總統21日到北港鎮鎮安宮贈匾「惠澤廣溥」時自稱，目前是台灣財政最好的時刻，政府讓農民的收入、價格都安心。她讚許立委蘇治芬是最兇的立委，她要求的事情各部會一律配合。

民進黨雲林縣黨部原本提名第一選區立委人選是前麥寮鄉長許忠富，日前決定「換富」，由現任立委蘇治芬競選連任，蔡英文贈匾後致詞表示，「今天要特別感謝一個人，就是許忠富」。

蔡英文說，政治氛圍不同，這次請蘇治芬立委披戰袍，所以要對許忠富道個謝。她稱讚蘇治芬，以前當縣長的時候很兇，當立委的時候更兇，如果她打電話沒有人敢不接電話，她要求的事情，各部會一律 配合。

隨後蔡英文自述政績，執政3年來農委會對農民的照顧一項一項做到，讓農人的收入、價格都安心，接下來要讓農民也有退休金可領，「你們說好不好！」

蔡英文並自稱，台灣的經濟穩定成長，雖然外面經濟起起伏伏，稅收是有增加的喔，這是有史以來財政最穩的時候。

(中時 )