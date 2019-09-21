俄羅斯插畫家卡嘉（Katya Molodtsova）因集集彩繪列車與台灣結緣，17日受交通部邀約訪台，接連參訪各景點、品嘗美食，對台灣自然美景與海鮮留下深刻印象。卡嘉今日登上101觀景台，體驗全台最高景色，接受媒體訪問時，她笑著表示會想帶家人來台旅遊。

卡嘉表示，自己對亞洲很有興趣，之前想先到東京、香港等城市，但沒想到第一個來的是台灣，這趟行程非常緊湊，去了很多地方、見了許多人，讓她感受最強烈的是自然環境與海鮮，尤其台灣人民非常友善。

昨日上午氣象局發出的測試地震警報，卡嘉的手機也收到了，她坦言當時緊張了一下，卻看到大家從容以對，事後才知道是測試。卡嘉說，自己從沒遇過地震，希望能體驗到地震是什麼感覺，「但小小的就好了」。

卡嘉原訂今日要離開台灣，但臨時決定多留到27日，與在台的友人走些私人行程，考慮去東部坐船、看海、參訪原住民部落，也會在台北多走幾個景點，感受台灣文化。

交通部觀光局主任秘書林坤源指出，俄羅斯免簽已從14天延長到21天，去年8月俄羅斯來台旅客近800人，今年8月已超過1500人，成長率約100％。

目前俄羅斯航空、西伯利亞航空都有班機飛往台灣，兩地交流非常看好。林坤源說，希望卡嘉能把在台灣看到的景色、人文，帶回俄羅斯分享，觀光局也會加強官網的俄羅斯文介紹，吸引旅客。

(中時 )