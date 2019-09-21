阿娟節目中探討連千毅授權書4大疑點。(取自YouTube)

20190920中天新聞 連千毅曾「黑道底」！討債列「治平」 轉直播敢槓「吳宗憲」

自詡為「直播天王」連千毅，因寵物店生意糾紛，連續2天發生衝突，引發高雄治安問題，檢警日前更至連千毅倉庫搜索，帶走大批「賓士」產品，包括行李箱、皮帶等精品，懷疑涉嫌違反商標法，對此，連千毅大動作在臉書上火速發出聲明，強調自己是有拿到賓士「授權書」，並不是假貨，同時秀出一張《德國奔馳戴姆勒股份有限公司》簡體字的授權書，強調東西是正品。

對此陳斐娟（阿娟）主持《這不是新聞》特地邀請資深記者余健源來研究連千毅提供的這張簡體授權書，就赫然發現4大疑點，一是授權書上寫著「茲授權德國奔馳戴姆勒股份有限公司」，讓余健源坦言他當汽車記者也跑了快10年，有聽過奔馳，有聽過戴姆勒，但真的沒有聽過「奔馳戴姆勒」。

第二個疑點則是授權書上面蓋的章，竟然授權書上面印的公司名稱不一樣；第三個疑點讓余健源直言「這個疑問更大了」，授權書上的防偽水紋印寫著Benz Fashion，「奇怪了，Benz怎麼會跟Fashion放在一起呢？我在德國從來沒聽過這件事情。」

第四個疑點更是令余健源懷疑自己英文不好，因為該授權書上連授權書的英文都打錯，將「AUTHORIZATION」打成「AUTHORIZATTON」，讓阿娟忍不住笑說：「打字小姐那天手滑嘛！」或許是因為這張簡體授權書惹來外界質疑，連千毅臉書目前已看不到這張授權書蹤影了。

(中時電子報)