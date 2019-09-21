南投921地震後，台灣將9月21日訂為國家防災日，今年適逢20周年，也是莫拉克風災10周年，基督教芥菜種會與行政院合作，同步在台南、新北、台中與花蓮4縣市舉辦安全城市嘉年華，台南市長黃偉哲以「預防勝於治療」觀念強調民眾平時就要有防災意識。

台灣天災成因包括颱風、豪雨、地震與火災，根據世界銀行出版《天然災害熱點：全球風險分析》報告指出，台灣有73％人口居住在可能發生三種以上災害的地區，可能發生兩種災害以上的地區更高達90％人口。

基督教芥菜種會表示，面對極端氣候，台灣部分民眾仍缺乏正確防災意識，對地震後的逃生方式，還存有躲在「黃金三角」的錯誤觀念，甚至認為躲在冰箱旁可以保命。火災發生時，也會執意找濕毛巾掩口鼻，其實摀住口鼻貼地爬行，是最快的逃生方式。

安全城市嘉年華21日全台同步舉行，台南市選在永華市政中心西側廣場舉辦，透過闖關遊戲，加強民眾防災意識、自我保護、了解氣候變遷，並邀請民眾連署支持環境永續，加強民眾對社區防災的重視，推動「韌性社區」累積更大的重生力量。

主辦單位透過闖關傳達5項目標，包括環境保護、支持氣候行動、減少不平等、提倡社區互助與自助與關顧地球永續。

台南市長黃偉哲表示，國家防災日同時也是國際失智症日，兩者的相同點是「預防勝於治療」的觀念，平常有防災意識，災害發生時的損失就能大幅下降，與失智症的防治概念相同。

(中時 )