31歲的日本演技派男演員窪田正孝與曾演出經典日劇《交響情人夢》系列的36歲女星水川麻美今（21日）傳結婚喜訊，兩人2017年因《我們做了》搭上線，分別演出教師與師徒，當年就被日媒踢爆秘談「師生戀」。兩人將在明（22日）向大眾正式發表結婚聲明。

窪田正孝新作《殺手餐廳》正在台上映，該片導演日本知名攝影師蜷川實花來台宣傳，還不時稱讚他的表現，直說把所有男性理想特質放到他所飾演的角色中。蜷川20日晚間出席《殺手餐廳》映後見面會，與粉絲相見歡，對於粉絲的提問，蜷川實花可說是來著不拒。

粉絲直白提問：「這部片也集結太多男神！導演究竟是如何辦到的？」蜷川實花笑稱：「齋藤工、小栗旬、武田真治、金子統昭等等都是合作過的朋友，我都是傳個Line給他們，他們就都來幫忙了，真的非常感謝！」甚至主動和粉絲喊話：「大家假如有看到什麼不錯的作品，覺得非常希望能夠被影像化，請來我的Twitter留言告訴我，我一定會找時間去看看的！還請大家多多推薦了。」主持人也玩興大起，對現場粉絲進行即時民調，選出粉絲心目中電影裡最迷人的男神，其中由藤原龍也、窪田正孝、小栗旬三人獲得壓倒性勝利，讓導演笑稱不意外。

(中時 )