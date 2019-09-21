根據美國貿易代表的公開清單和聯邦公報，在比較廣泛豁免中國電腦零件進口關稅的情況下，針對蘋果公司要求豁免關稅的15個品項，美國貿易監管當局今天批准了10個。

路透社報導，美國官員此一作法可能會使蘋果公司（Apple Inc.）和遊戲機小製造商因進口零件的成本降低，而比較容易在美國組裝成品。

蘋果並未說明要求免稅的原因，而這些品項都是零件，諸如電路板半成品。蘋果Mac Pro電腦是在德州製造，得以免除關稅，但使用的中級零件仍可能被課關稅。

Mac Pro定價從6000美元（約新台幣18萬6000元）起跳，專供錄音室和電影製片廠使用。由於這種電腦的設計比較專業，從未大量銷售，但今年稍早因「華爾街日報」（WSJ）報導，蘋果正將此型電腦的生產線移往中國，而使之成為政治引爆點。

蘋果從未公開談論具體的生產計畫，但美國對中國產品加徵關稅，使得蘋果在美國組裝個人電腦變得複雜。美國去年生效的第3份加徵關稅清單包括一些組裝完成的個人電腦及其主要零件，使得製造商即使在美國進行生產作業，仍將面臨成本增加問題。

關稅也衝擊到電腦遊戲產業，原因是許多遊戲愛好者經常自己組裝電腦，而採用的許多零件來自中國。

美國貿易官員今天為蘋果等製造造商豁免了各種零件的關稅，包括部分組裝完成的主電路板和顯示卡。這些零件對於電腦組裝商而言至關重要，因為它們使用了英特爾公司（Intel Corp.）、輝達公司（NVIDIA Corp.）和超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）的晶片，而這些晶片通常是電腦最昂貴的零件之一。

(中央社)