富邦悍將胡金龍一直是球隊陣中穩定輸出的強打者，不僅出賽率高、打擊率也維持高檔，加入中職後至今7個球季，平均打擊率高達3成55，單季最低也有3成22，胡金龍將穩定表現歸功於在美國時就維持的固定練習公事。

胡金龍在2003年加盟洛杉磯道奇隊，在國外拚鬥10個年頭後回台加入中職，還連續在2014、2015年包辦中職打擊王及安打王，雖然目前已35歲，不過本季打擊率3成40在悍將仍是居冠，是不可忽視的強打者。

胡金龍認為想要在職棒維持好狀態，「穩定」非常重要，「要讓自己保持穩定，生活作息要正常，每天到球場的Routine(例行公事)要做好，像我自己就有一套每天該做什麼的SOP，從在美國打球就維持到現在。」胡金龍表示每天的訓練不能鬆懈，按照自己的節奏走，例行公事是很重要的事，長期維持才會展現價值、才有辦法維持穩定。

胡金龍自己的一套例行公事一做就是10餘年，不管在美、台都維持固定模式，因此胡金龍也提醒年輕選手不要因為一時的表現不好而改變，「有些學弟會覺得打不好就要嘗試改變，反而會忘記自己最好的優點，要照著自己的節奏、SOP走。」

(中時電子報)