台南南區喜樹相傳200多年前，村民宰殺食用了即將得道的神龜肉，村庄內竟發生大火，有食用龜肉的村民竟然都無一倖免，當地村村民請示萬皇宮三府千歲後才知闖了大禍。後來經神明指示，有了龜醮祭典，才平息這場災難。如今當地萬皇宮已請專家學者調查祭典緣由，爭取龜醮列入台南市定無形文化資產。

台南市喜樹萬皇宮龜醮相傳已有200多年歷史，當時村民當時意外捕獲一隻大海龜，卻將牠宰殺分食，之後庄村內竟然發生大火，食龜人家無一倖免。村民情急只好向萬皇宮供奉的三府千歲求救，得知是誤殺修行多年、即將得道的神龜，在神明調停指示下，村民準備祭品及紙糊仙舟1艘，添載柴米油鹽等日常用品和九金銀紙，焚化祭拜後，庄內才恢復平靜，年復一年，龜醮就這樣傳承下來。

萬皇宮3年前開始蒐集記錄龜醮祭典史料，委請學者專家調查，且訪視地方耆老口述歷史，預定寫成龜醮祭典報告書，希望爭取列入台南市定無形文化資產。今年喜樹萬皇宮龜醮今天登場舉行普渡，明天下午火化仙舟，是值得一看的地方信仰活動。

(中時電子報)