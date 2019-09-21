苗栗縣首創全國打造鐵道自行車，帶動地方觀光。（何冠嫻攝）

全國鐵路觀光指標，苗栗縣舊山線全國首創鐵道自行車，除連結舊山線的珍貴鐵道文化，更促進觀光人潮，創舉獲各界肯定，更啟發台鐵局正研擬的鐵道觀光課題，盼爭取更多國外遊客到訪。

苗栗縣政府2015年爭取交通部觀光局3億元經費補助，與台鐵局合作承租軌道土地及勝興站到泰安站停用鐵路法後，由OT促參案簽約廠商祺峰休閒公司投資，設置全國首創鐵道自行車，開創台灣鐵道觀光契機。

台灣鐵路管理局長張政源經視察舊山線鐵道觀光、安全等，與苗栗縣長徐耀昌交流研討鐵道觀光的後續推動方向。張政源不但肯定鐵道自行車的營運，更因此對台鐵現正研擬的鐵道觀光課題有不少啟發。縣府文化觀光局長林彥甫指出，三義慢城結合鐵道自行車的觀光意象，已成功吸引遊客體驗苗栗的好山、好水、美食及人情味，盼台鐵局的鐵道觀光方案能與苗栗縣爭取更多國際遊客，享受慢食、慢活與漫遊的生活步調。

(中時 )