基隆客運1088線「暖暖-南港」國道路線10月1日進行調整動線，原起點「寶祥吉祥」站調整自「四腳亭」站發車，動線也調整為先到南港車站再至松山車站，取消停靠「石潭公園」、「玉成國小」站，預估通勤南港民眾將可節省10至15分鐘車程。
新版1088線「四腳亭-松山車站」線，下月起點延伸至新北瑞芳「四腳亭」站發車，行經暖暖區公所、八堵交流道走國道1號、國道3號，再銜接新台五路交流道，行經「天良電視台」、「捷運南港展覽館」、「南港轉運站」、終點為「松山車站」。
取消停靠的「石潭公園」站，原先轉乘公車前往內湖科學園區上班民眾，可在「捷運南港展覽館」站轉搭捷運文湖線，原「玉成國小」站下車民眾亦可搭乘基隆客運的「1061瑞芳-台北」、「1061A瑞芳-經暖暖區公所-台北」、「1062金瓜石-台北」線轉乘。
基隆客運業務部林光正課長表示，民眾建議調整先到南港再到松山，下國道後從南展館轉乘捷運通勤也較方便；基客從善如流，新的動線，原透過公車轉乘民眾亦可搭乘本線在「捷運南港展覽館」站轉搭捷運文湖線及板南線抵達大台北各區，更加便捷。
(中時 )
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