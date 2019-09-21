大陸國務委員兼外交部長王毅9月21日在北京與才剛於9日訪台的索羅門群島外長馬內列舉行會談。

會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

(旺報 )