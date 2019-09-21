中索今正式建交 雙方建立大使級外交關係 21:302019/09/21 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務委員兼外交部長王毅9月21日在北京與才剛於9日訪台的索羅門群島外長馬內列舉行會談。 會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。 (旺報 ) #外交 #關係 #會談 #群島 #外長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台索斷交 陸外交部：一中是大勢所趨 09:332019/09/17 兩岸 林郁方批索羅門敲詐 做出最壞負面示範 16:442019/09/17 政治 金錢外交競逐 我預算不斷膨脹 04:102019/09/18 話題觀察 蔡政府要向索國學習的事 04:102019/09/18 論壇廣場 美國會議員挺台 力推台北法案 04:102019/09/18 政治要聞 踏實外交成踏死外交 04:102019/09/18 時論廣場 索羅門群島承認陸 美將重新評估援助承諾 08:162019/09/19 國際 我批金錢外交 陸外交部：以己之心度人之腹 17:212019/09/20 兩岸 中國大陸和所羅門群島建交 18:502019/09/21 兩岸 陸宣布與索羅門群島建交 21:302019/09/21 兩岸 兩岸熱門新聞 中國大陸和所羅門群島建交 - 兩岸 香港衝突再起！示威者丟汽油彈 防暴警察射催淚彈橡膠彈 - 兩岸 055型大驅四艘同框 陸海軍展自信 - 焦點新聞 - 旺報 習近平政協講話 堅決反台獨 - 兩岸 3800億！鄧小平前孫婿吳小暉遭法院裁罰創紀錄 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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