一代現代舞大師、台灣舞蹈教育推手羅斯．帕克斯日前在紐約辭世，享年80歲。他生前曾長駐北藝大舞蹈系作育英才21載，舞蹈人吳義芳、布拉瑞揚、許芳宜、何曉玫等人，都曾受到他的啟發。今（21）日台北關渡下著冰雨，北藝大師生在校內為羅斯．帕克斯舉辦追思會，不少歷屆校友遠道而來，緬懷羅斯．帕克斯。

羅斯．帕克斯1940年出生於澳洲雪梨，曾任職首屈一指的瑪莎．葛蘭姆舞團，擔任首席男舞者、副藝術指導，以傑出的成就，在1976年登上美國名人錄。

羅斯．帕克斯在1984年受林懷民邀請來台，擔任北藝大舞蹈系現代舞教師，指導現代舞技巧，動作講解清晰，親自示範，同時也為學生建立排練、演出、展演等幕前幕後的工作規範和觀念。北藝大曾在2012年頒發名譽博士學位給羅斯．帕克斯，表彰、感謝他對台灣的貢獻和努力。

據了解，羅斯．帕克斯在台時間，心心念念都是學生，對學生都非常關心，仔細保存每個學生的評鑑記錄，從中觀察、了解學生不同發展的狀態，並給予指導意見，讓不少學生感念至今。

(中時 )