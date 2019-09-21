中市連續3天吹起「曼哈頓」懸日絕美景觀風潮，中市百名警力守護人車安全。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市連續3天瘋「曼哈頓」懸日絕美景觀，自18日起公益路與英才路口天橋傍晚都湧入攝影愛好者，獵捕最佳取景角度，第一警分局21日表示，一連3日派遣上百名警力與義交執行定點交通疏導勤務、加強巡邏，「注意隨身財物！小心扒手！」警方還動用大聲公向民眾宣導交安及人身安全，讓追日族大讚貼心。

賞懸日，不用到紐約！網路相傳中市公益路自18日至20日連續3天將出現絕美的「懸日」美景，民眾為掌握最佳拍攝角度，每到下午就湧上公益路與英才路口的天橋「卡位」。

台中市第一警分局表示，一連3天每到傍晚時分、火紅的太陽緩緩下滑之際，轄區內約湧入上千人爭相捕捉懸日奇景。警方一連3日派遣上百名警力與義交，在公益路沿線各路口執行定點交通疏導勤務，加強巡邏，確保人車通行順暢，守護追日粉絲安全。

「注意隨身財物！小心扒手！」、「等到小綠人出現再過馬路喔!」、「倒數10秒！請退到紅線後方」警方動用大聲公溫馨提醒，追日族也相當配合，現場人潮雖多，但交通秩序良好。

「辛苦了！」不少民眾還貼心地向執勤警員致意，讓值勤員警備感窩心。

(中時 )