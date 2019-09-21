據大陸央視新聞報導，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與所羅門群島外長馬內萊舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

(中時 )