中國大陸和所羅門群島建交 18:502019/09/21 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部長王毅。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視新聞報導，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與所羅門群島外長馬內萊舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。 (中時 ) #所羅門群島 #群島 #外交 #所羅門 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台索斷交 美議員提法案「要斷交國承擔後果」 08:312019/09/17 國際 台索斷交 陸外交部：一中是大勢所趨 09:332019/09/17 兩岸 林郁方批索羅門敲詐 做出最壞負面示範 16:442019/09/17 政治 台索斷交 陸官媒酸：民進黨執政 台恐零邦交 13:262019/09/17 國際 金錢外交競逐 我預算不斷膨脹 04:102019/09/18 話題觀察 蔡政府要向索國學習的事 04:102019/09/18 論壇廣場 踏實外交成踏死外交 04:102019/09/18 時論廣場 索羅門群島承認陸 美將重新評估援助承諾 08:162019/09/19 國際 王義桅：西方為何開始向大陸學習改革 09:202019/09/19 兩岸 我批金錢外交 陸外交部：以己之心度人之腹 17:212019/09/20 兩岸 兩岸熱門新聞 055型大驅四艘同框 陸海軍展自信 - 焦點新聞 - 旺報 中國大陸和所羅門群島建交 - 兩岸 習近平政協講話 堅決反台獨 - 兩岸 3800億！鄧小平前孫婿吳小暉遭法院裁罰創紀錄 - 兩岸 美全方位封殺 華為全球技術崛起或泡湯 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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