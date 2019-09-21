在我與索羅門群島斷交後五天，大陸外交部長王毅21日宣布，與索羅門群島建交。

央視報導，2019年9月21日，國務委員兼外交部長王毅在北京與所羅門群島外長馬內萊舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

(旺報 )