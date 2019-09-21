中部芮氏規模3.7地震 震央在苗栗泰安 18:302019/09/21 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 21日傍晚發生地震，震央位在苗栗縣泰安鄉。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府東南方18.6公里21日傍晚5點半發生發生芮氏規模3.7地震，根據中央氣象局資訊，震央位置苗栗縣泰安鄉。 苗栗縣消防局指出，苗栗市3級，三義、竹南2級，南庄1級，目前已通報苗栗及泰安分隊前往災情查報。 (中時 ) #苗栗 #地震 #泰安 也許您會感興趣 推薦閱讀 星空電影院啟動 頭份、苑裡、苗栗登場！ 17:592019/09/17 生活 苗栗百歲人瑞多達105人 縣長重陽節前夕致贈重陽敬老金 13:492019/09/18 生活 苗栗縣議員鄭宗國被控當選無效 苗栗地院18日宣判駁回原告之訴 15:282019/09/18 社會 5月豪雨釀災 泰安2聯絡道復建工程今動工 15:512019/09/18 生活 苗栗童疑染腸病毒亡 衛生局：尚未確診 16:242019/09/18 社會 921減災技術成果展 全世界首部「錯動台」在這裡 12:272019/09/19 生活 傳遞災害經驗 921地震園區連7天免費參觀 17:502019/09/19 生活 世界首部錯動台 重現烏溪大橋倒塌過程 04:102019/09/20 地方新聞 地震預警明年縮短為10秒 台灣堪稱「世界最快」 20:362019/09/20 生活 氣象局：地震預警明年縮短為10秒 終極目標5秒 20:432019/09/20 生活 生活熱門新聞 超商冷門飲料「低調的王者」網：瞬間有感覺 - 生活 均價30元！爭鮮哪道壽司最盤？老司機心痛點名 - 生活 921發生前天有異象？網：這2件事超毛 - 生活 風暴擴大！38款胃藥疑含致癌物 即起下架 - 生活 周日變天！嘉義以南防午後強降雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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