苗栗縣政府東南方18.6公里21日傍晚5點半發生發生芮氏規模3.7地震，根據中央氣象局資訊，震央位置苗栗縣泰安鄉。

苗栗縣消防局指出，苗栗市3級，三義、竹南2級，南庄1級，目前已通報苗栗及泰安分隊前往災情查報。

(中時 )

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