高山峰21日出席「瑞典x臺灣 爸比育兒日常攝影展」，他帶著老婆與一對兒女現身，並透露國小3年級的兒子從公立小學轉到位在山區的森林小學，該學校為新北全境海拔最高的學校，他每天光接送一趟就要80分鐘，來回160分鐘，但為了小孩一切值得。

高山峰（右）帶妻子（左）、一雙兒女出席活動。（吾思傳媒提供）

高山峰笑稱每天有2小時在當計程車司機，談到兒子的教育，他有自己的一套，「我們找到一個很棒的學校，讓孩子不會害怕上學，反而覺得上學是種樂趣與探索。」兩夫妻計畫讓幼稚園中班的女兒將來也就讀同所學校。高山峰透露，兒子本來在原本學校有喜歡的女生，一直不想轉學，沒想到去到新學校沒幾天，就開心直喊，「好喜歡學校喔，我還看到很漂亮的女生。」讓他失笑。

高山峰提及，兒子回家還會向他炫耀，在學校可以看到青蛙、蚱蜢，言語之間透露對學校的喜歡。兩夫妻在暑假就去看了學校環境，過去公立小學全校一千多位學生，目前的森林小學的學生人數只有50人，6個年級的學生彼此都知道姓名，他大讚，「在這樣的環境中，小朋友不會被制式管理，反而有時間去發展自己的興趣。」他坦言，「以前人數多，老師無法顧忌20%不一樣的孩子，小朋友（兒子）有點過動症，需要被人理解。」他很開心孩子喜歡目前的學校。

(中時 )