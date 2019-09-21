北市消防局21日下午舉辦「國家防災日」防災教育宣導活動。(消防局提供／林郁平台北傳真)

北市消防局21日下午，在國父紀念館舉辦108年「國家防災日」防災教育宣導活動，暨內政部921震災20周年紀念專書發表會，結合產官學共同推廣防災教育，透過「歷史迴廊」讓民眾了解921震災後所做各項復原重建工作及積極推動防減災措施。

本次活動首度結合國立台灣科學教育館辦理「防災．哩甘哉-防災主題月」，闖關活動集滿30個章，可憑闖關集章卡至科學教育館購票參觀常設展。

消防局表示，為推動民眾參與自主防災及民眾自助互助觀念，北市積極招募各領域人員參與防災士培訓，首創結合四大超商參與訓練，截至19日為止，全台有2258人完成訓練，北市就有1035人，佔45％；另外，北市消防局與財團法人中保關懷社會福利基金會共同開發《全民守護者》App，在3月至9月網路推廣活動期間，台北榮民總醫院醫生曾與救護人員共同搶救一位因異物哽塞而倒地的患者，且成功救活，平安出院；東京都政府代表，今也到場參與活動。

消防局表示，今年適逢921震災20周年，在回顧歷次災例的過程中，時時檢視與省思，從政府相關部門，到民間各救難團體、社福機構等，都在無數的大小災難中學習改進，累積寶貴防救災實務經驗，也延伸出防災、備災、減災規劃，於災難發生前「防患於未然」，培養正面積極的防災態度與價值觀，以實際行動參與、預防、解決災害問題，共同打造安全韌性的防災城市。

(中時 )