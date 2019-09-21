國民黨總統參選人韓國瑜力拚和鴻海創辦人郭台銘見面，卻吃了閉門羹，外傳吳郭會始終未能成形，主因是郭台銘從來都不信任吳敦義，對此，郭辦否認此傳聞，指郭從未說過從不信任吳的話，不然為什麼副主席郝龍斌代表吳可以和郭見到面，現階段只有祝福各位候選人，不想介入國民黨內的宮廷內鬥劇碼。

今天適逢921大地震20週年，郭台銘在臉書貼文表示，過去作為企業家角色，時常以捐款的方式投入公益。去年花蓮大地震發生當晚，他重新思考金錢的意義，捐款能不能用於減少地震、預防地震，讓災害從「事後救治」，變成「事前防範」，成為他天天思考的事情。

郭台銘希望能運用大數據、人工智慧的技術來提早預知地震，提前防範地震災害。首先就是「危樓不居」，讓居民提前了解、加以防範，才是對社會及家園有所幫助的實事；改善居住安全是政府的責任，也是企業的責任，更是每一個人都該關心，因為自己的家園自己守護。

郭台銘指出，災害帶來社會創傷及集體意識的恐懼，過去透過永齡基金會積極投入急難者的救護與協助，推動愛心捐款協助賑災。接下來他會為那些握過的雙手而努力，「更積極扮演富國利民政策的推手，認真並規模化投身於驅動社會向前的志業」。

(中時 )