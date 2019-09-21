朴子市公所全體員工到朴子原東石神社進行「文化導覽員工訓練」。（張毓翎攝）

面對神社門口的右邊石獅，於日治時期興建時原為張口，但現在卻是閉口。（張毓翎攝）

面對神社門口的右邊石獅，於日治時期興建時原為張口，但現在卻是閉口。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市長吳品叡（左）帶領員工參與文化景點導覽訓練。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子原東石神社（嘉義縣朴子市藝術公園）興建於1936年，由於現存鳥居、拜亭平台等保留完整，甫於8月經嘉縣文化資產審議委員會審議通過，將正式登錄為「歷史建築」，21日朴子市長吳品叡首次率領全體公所員工到東石神社進行「文化導覽員工訓練」，藉此將員工培訓成導覽員，未來能適時地為民眾介紹朴子市具文化深厚內涵的觀光景點。

市公所主任秘書盧春霖表示，朴子含豐富的文化資產，若沒有公部門率先維護，難以保存這些珍貴資產留給下一代，而上個月文觀局通過，將具文資身分的東石神社，近日翻閱日治時期的文獻照片，發現神社門口兩旁的石獅皆是張口，但現在卻是一張、一閉口，日後將會找專家負責調查。

今日由公所資深導覽員及盧春霖負責解說，公所員工除了在東石神社學習外，也步行前往玉勝巷、牛磨店巷、中正老街、獸魂碑、東石郡役所、德興棋盤式建築等兼景點。有些員工表示，雖然住在朴子，但對於這裡的文化景點僅知皮毛，有了這次導覽訓練，以後把朴子好去處仔細地介紹給親朋好友。

吳品叡表示，近期不僅進行寺廟文物普查作業，也舉辦話說老建築攝影比賽等，逐步建立市內重要文化資產，將來公所會陸續推出學校等機關走出戶外認識朴子活動，先讓在地人了解家鄉文化的美及價值，進而為朴子行銷吸引遊客造訪，希望能把朴子塑造成「海區都心‧文化城市」。

(中時 )