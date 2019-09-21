台中口琴管弦交響樂團等團體合作演出的《口琴管弦慈善音樂會》，21日在中興大學惠蓀堂演出，160名演奏人員以口琴共譜美曲，並結合管絃樂、舞蹈演出。市長盧秀燕受邀出席聆賞，她向在場民眾鞠躬揮手致意，就低調離場，活動並邀請偏鄉學子來共享音樂盛宴。

台中巿中華口琴會表示，由台中口琴管弦交響樂團、藝響愛樂交響樂團、海韻不老樂團共同演出的《榮耀之聲—我們不一樣》，結合各界善心企業人士的大力支持，今年擴大辦理規模籌劃午場及晚場演出，更邀請偏鄉學子共享音樂盛宴。

演出結合管絃樂、舞蹈，並帶來熟能詳的電影《星際大戰》選曲及《江蕙組曲》等曲目，藉由重新編曲展現全新風貌。

文化局表示，台中市中華口琴會成立於1952年，積極拓展口琴音樂教育，並聯捷聯合會計師事務所所長兼理事的張志勝會計師力推下，結合中部地區企業舉辦大型音樂會，嘗試結合跨界的音樂表演型態。

(中時 )