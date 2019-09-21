輕鐵路軌被抗議民眾堆放雜物。（香港東網）

香港反對《逃犯條例》修例風波仍在持續，新界屯門從今天下午2點到5點，舉辦「光復屯門公園」遊行，在臨近結束前，遊行演變成暴力事件。警方在驅散行動中曾施放催淚彈及海綿彈；示威者則用水馬、鐵欄等物堵住馬路，並向警員投擲汽油彈等，場面一度混亂。

整整2個月前的7月21日，在香港元朗地鐵站發生白衣人闖入站內月台，甚至追入地鐵車廂，持木棍和鐵條針對返家的抗議民眾發起無差別攻擊事件，連孕婦也不放過，雖然有民眾立即打電話報警求救，但警方在白衣人鳴金收兵後才姍姍來遲，被各界痛批「警黑勾結」、「警黑一家親」。因此民眾今晚在元朗地鐵站發起靜坐抗議。地鐵公司出於安全考慮，從中午後開始關閉包括元朗和屯門在內的潛在抗議地點附近的火車站。

據港媒《香港01》報導，下午2時許，逾千名示威者起步，一小時後隊伍最前端已抵終點，其間在杯渡路防暴警察曾舉出黑旗，屯門大會堂前有示威者焚燒大陸國旗。

之後，屯門西鐵站發生警民衝突，示威者向防暴警噴滅火器，大會指警方曾用橡膠彈，示威者亦在鄉事會路築路障佔路。大會在下午4時提早宣佈遊行結束。

警方表示，激進示威者今日手持鐵棍，破壞屯門市中心輕鐵站設施，將雜物投入輕鐵路軌，並在附近設置路障，堵塞交通。另外，激進示威者投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方於短時間內採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。警方提醒附近一帶市民留意情況，盡量留在室內等安全地方，並關好窗戶。

(中時 )