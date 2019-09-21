鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選後，外界將焦點關注在郭柯王結盟的前立法院長王金平身上，他今(21)日參加公開活動表示，將會參選到底，並稱當初與郭的默契，就是「他選我就支持他，我選他就支持我。」既然要參選，媒體問副手會是誰？他一時結舌，有媒體代回「是後面那位嗎？」王金平轉頭一看後直說「這是媽祖派來的，很好喔！」引發全場大笑。

王金平今天下午到雲林縣北港鎮參加國際輪椅大賽，媒體問他有關31大老簽署之事，有媒體傳他看過那份文宣但沒簽名，他斥為胡說八道，他說，自己一定參選到底，且大聯盟仍在組成中。

王金平既要參選到底，外界好奇他副手找好沒？他一時答不出來，有媒體出聲是站在他後面的這位嗎？他回頭一看，見是北港奉天宮董事長蔡咏鍀，王金平直說「這是媽祖派來的，很好喔！」這句話引起全場大笑，因此化解了尷尬。

對於王金平參選到底的說法，網友留言說，「要演到什麼時候？」、

「這是2020大選最難猜的神級謎語」、「副手是黃國昌還是宋楚瑜？」，到目前為止，外界仍不知王金平在賣什麼藥。

(中時電子報)