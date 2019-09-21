蔡英文總統在配天宮前開講，話匣子一開連講13分鐘，除細數政績，並呼籲支持者「讓有經驗、成熟團隊繼續做4年！」。（楊樹煌攝）

蔡英文總統前往南投配天宮參拜，民進黨立委蔡培慧（右一）、立委參選人陳培右（右二）陪同。（楊樹煌攝）

深陷「論文門」及邦交失守風暴的蔡英文總統，21日前往南投配天宮參拜，主委張西村及綠委蔡培慧，林靜怡、立委參選人陳癸佑也陪同。許多支持者到場力挺，並高喊「小英加油」，蔡英文向神明祈福後，走到廟前開講，話匣子一開連講13分鐘，除細數政績，並呼籲支持者「讓有經驗、成熟團隊繼續做4年！」

蔡英文表示，今天有立委蔡培慧，林靜怡一起來參拜，她們都是南投在地的女兒，表現相當傑出，一位是大學教授，一位是婦產科醫師，蔡培慧很勇敢，這次不列不分區，要尋求民意支持，競選區域立委，進入立法院。

蔡英文也助選黨內濁水溪線選區的立委提名人，她推薦現任水里鄉長陳培右，陳以前擔任警察，鄉長任內造福水里鄉，過去負債累累，現在已經還清，希望鄉親支持年輕、會做事的人，讓他能夠當選立委，為大家服務。

蔡英文也說，南投好山好水，有很多機會可以進行開發，讓年輕人利用，最重要是中央、地方共同合作，創造更多機會給年輕人，讓年輕人回家鄉創業、就業。

蔡英文提到，這幾年來，執政團對都很努力，希望為台灣打好的基礎，但打基礎的過程會比較吵、會得罪人，也會讓人感覺很多灰塵。但現在基礎打好，開始要建設，一項一項拿出來，人們開始有感了

蔡英文指出，今年5月是有史以來最大的減稅，大家都感覺到這個政府不錯，經濟有發展，稅收有進步，就回饋給人民。此外，世界各國經濟近年都是起起伏伏，只有台灣穩定成長，台灣在今年第2季、全年，都穩坐四小龍第1名。

蔡英文也端出長照2.0政績，她說，她接任總統時年度預算僅編50億元，明年將編列400億元，照顧更多人，服務層面更廣。除保障長照服務員最低薪資，並推行在地且收費平價的安養機構，讓長輩獲得妥適照顧。

為了照顧年輕人，蔡英文說，我們有社會住宅、租金補貼、托嬰、托育補貼，讓生兒育女更能減輕負擔。年輕人的第一哩路很辛苦，我們多給補助，讓他們走得比較平順，只要我們財政可以負擔，我們一定時時刻刻加碼「補助年輕人，照顧老人」。

社會福利花這麼多錢，會不會債留子孫？蔡英文強調，明年預算沒有舉債，這是22年來最有財政紀律的政府，錢用在刀口上。執政團隊剛開始有點手忙攪亂，現在非常有效率，例如非洲豬瘟許多國家都淪陷，只有我們祭出重罰沒有淪陷。

最後蔡英文向支持者懇託，她說「讓有經驗、成熟團隊繼續做！」支持者聽言不斷回應「蔡英文凍蒜、蔡英文凍蒜！」

(中時 )