鼓鼓呂思緯擁有陽光健康、熱愛運動的形象，受邀擔任2019桃園全運會加油大使，量身打造創作大會主題曲〈自己人〉用歌聲，為選手加油打氣。鼓鼓和20多位績優選手拍攝MV時，展現超強運動神經，還有選手一度以為鼓鼓也是選手，問他是哪個運動項目，鼓鼓笑回：「我是歌唱選手。」

鼓鼓呂思緯為2019桃園全運會創作主題曲〈自己人〉。（相信音樂提供）

在MV中鼓鼓一會打籃球、打羽球、踢足球，並和每位優秀選手切磋學習，其中1位擊劍選手一度以為鼓鼓是運動員，鼓鼓笑回：「我是歌唱選手。」本身喜歡運動的鼓鼓謙虛表示，小時候雖然活潑好動、身手矯健，但強手太多，「自己運動不算最厲害，小時候是想當太空人。」

鼓鼓呂思緯平常最愛打籃球。（相信音樂提供）

〈自己人〉歡愉的節奏，讓人一聽活力滿點，鼓鼓說：「歌曲的主軸就是愛與包容，不分你我，希望把激烈的比賽導向溫暖的層面。」因此他在寫歌時，特別將自己想像成運動員，與所有選手合力完成一場運動盛會。MV已於9月22日中午12:00在相信音樂YouTube官方頻道首播，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

鼓鼓呂思緯與優秀選手們拍〈自己人〉。（相信音樂提供）

(中時 )