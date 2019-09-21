颱風外圍環流影響加劇，氣象局對花蓮台東大台北及宜蘭發布豪大雨特報。(圖擷自氣象局)

颱風外圍環流加上吹東北風，全台17縣市也發布陸上強風特報。(圖擷自氣象局)

塔巴颱風甩尾通過台灣東方海面後，持續往北加速移動，明天將侵襲韓國及日本。受到它的外圍環流影響，今(21)日下午6時25分發布5縣市豪大雨特報，花蓮、台東、宜蘭及大台北地區，嚴防瞬間大雨及強陣風，目前台北山區累積雨量已有242.0豪米，雨勢相當驚人。

氣象局表示，花蓮及台東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，民眾請注意瞬間大雨及強陣風；山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局觀測資料，從今日0時到現在累積雨量，台北地區七星山鞍部已有242.0豪米，為今日下雨最多地區。北北基地區雨量多在200到100毫米雨量之間，雨勢相當驚人。

另外，颱風外圍環流加上吹東北風，全台17縣市也發布陸上強風特報。氣象局指出，台灣西半部及東北部沿海地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至10級強陣風，西半部內陸地區亦有較強陣風；台灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊及戶外活動請注意安全。

(中時電子報)